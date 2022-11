Emmanuel Macron veut des RER dans 10 métropoles : "J’espère qu’il ne s’agit pas que d’une annonce", réagit Carole Delga

Le chef de l'Etat a annoncé ce dimanche son souhait de développer des réseaux express régionaux dans dix grandes villes françaises."L'appel des présidents de région à un New Deal ferroviaire a été entendu", se réjouit la présidente de la région Occitanie.

"Je m'en réjouis", a réagi dimanche 27 novembre, auprès de franceinfo, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, après qu'Emmanuel Macron a annoncé son souhait de "développer un réseau de RER dans les dix principales villes françaises" sur Youtube.

"L'appel des présidents de région à un New Deal ferroviaire a été entendu", ajoute Carole Delga, pour qui le développement d'un réseau de RER métropolitains est "une nécessité pour développer les transports collectifs dans les villes et leurs grandes périphéries, gage de résorption des embouteillages et d’action contre le réchauffement climatique".

Carole Delga attend des "actes concrets"

"Je souhaite que soient rapidement réunis les acteurs de ces projets – Etat, Régions, Métropoles et SNCF – afin que soient précisés le niveau d’engagement financier de chacun et le calendrier de déploiement", poursuit-elle. "J’espère qu’il ne s’agit pas que d’une annonce et qu’elle se transformera rapidement en actes concrets".

"Le conseil d’orientation des infrastructures de transports travaille en ce moment à identifier les projets qui pourront être lancés en premier. Il devrait rendre ses conclusions d’ici un mois", précise ce dimanche l'Elysée.