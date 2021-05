Écotaxe : la taxe poids lourds instaurée en Alsace

L'Alsace compte, sur ses routes, 1 500 camions en trop chaque jour. Le gouvernement vient donc d'autoriser les départements alsaciens à mettre en place une taxe poids lourds pour désengorger le trafic. Mais pour Michel Chalot, patron d'une entreprise de transport, c'est une très mauvaise nouvelle. "C'est une taxe qui coûterait à peu près dans les 350 000 euros par an, pour l'entreprise que je dirige. Aujourd'hui, on a un résultat d'exploitation qui est de l'ordre de 200 000, donc on sera obligé de le répercuter, et c'est bel et bien le consommateur final qui paiera", déplore-t-il.

Ne pas susciter le même rejet que l'écotaxe

Pour les départements alsaciens, il s'agit de rééquilibrer le trafic étranger, qui a bondi après l'instauration d'une taxe poids lourds en Allemagne. Les modalités avec les transporteurs doivent encore être discutées. Mais pas question pour la collectivité alsacienne de susciter le même rejet que l'écotaxe, il y a huit ans, avec la fronde des bonnets rouges qui avaient obtenu son abandon. Cette nouvelle taxe pourrait entrer en vigueur dès 2024.