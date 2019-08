La compagnie aérienne EasyJet propose-t-elle vraiment des sièges sans dossier à ses passagers ?

Les photos ont de quoi étonner. Le passager d'un vol EasyJet entre Luton (Royaume-Uni) et Genève (Suisse) a posté sur Twitter, mardi 6 août, la photo d'une dame assise sur un siège sans dossier. Celui d'à côté est dans le même état. "EasyJet bat Ryanair avec des sièges sans dossier", écrit-il en accompagnement de la photo.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Dans un tweet posté quelques heures après, il ajoute : "La dame a été déplacée vers un siège de rechange une fois que tous les passagers du vol ont embarqué. Je ne sais pas ce qui se serait passé si le vol avait été complet."

EasyJet a rapidement répondu en demandant au passager de lui fournir plus d'informations par message privé. La compagnie britannique à bas coût a ensuite assuré, dans un autre tweet : "Aucun passager n'a été autorisé à s'asseoir sur ces sièges, car ils étaient inopérants en attendant les réparations. La sécurité est notre priorité absolue et EasyJet exploite sa flotte d'avions dans le strict respect de toutes les directives de sécurité."

I have the following update: No passengers were permitted to sit in these seats as they were inoperative awaiting repair. Safety is our highest priority and easyJet operates its fleet of aircraft in strict compliance with all safety guidelines. - Dan