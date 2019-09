DIRECT. Faillite de Thomas Cook : "Toutes les réservations, vols et séjours, sont désormais annulées", expliquent les autorités britanniques

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #THOMAS_COOK

: @anonyme : si j'en crois quelques sites spécialisés, ils seraient un millier à travailler pour le groupe en France. Mais le chiffre est à affiner.

: Sait-on combien de salariés en France sont concernés ?

: @anonyme : sur les 600 000 touristes qui séjournent actuellement dans 16 pays différents, 10 000 sont français. C'est l'estimation donnée hier sur franceinfo par le président des Entreprises de voyage, l'ancien syndicat national des agences de voyages.

: Vous connaissez le nombre de Français coincés ?

: Le tour opérateur le plus vieux du monde compte 22 000 employés, dont 9 000 au Royaume-Uni. Beaucoup vont donc se retrouver au chômage dès aujourd'hui.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Sur Twitter, le groupe publie des numéros de téléphone pour aider les touristes. Si vous êtes concerné, il faut faire le : .

: L'Autorité britannique de l'aviation ajoute que "toutes les réservations Thomas Cook, vols et séjours, sont désormais annulées". 600 000 clients actuellement en vacances dans le monde vont devoir être rapatriés.







(AFP)

: Dans son communiqué (en anglais), le groupe explique que "les discussions entre les différentes parties prenantes du groupe et de nouvelles sources de financements possibles n'ont pas débouché sur un accord." Il va donc être placé en liquidation judiciaire.

: Le voyagiste britannique Thomas Cook annonce qu'il fait faillite dans un communiqué publié cette nuit. 600 000 clients vont devoir être rapatriés. Notre direct.

: Commençons la journée par faire un point sur l'actualité de ce matin :



Le voyagiste britannique Thomas Cook annonce dans un communiqué qu'il fait faillite après avoir échoué au cours du week-end à trouver des fonds nécessaires pour sa survie. Les autorités vont devoir organiser le rapatriement de 600 000 touristes dans le monde. Notre direct.



Le procès du Mediator s'ouvre à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris. Les laboratoires Servier, fabricant de ce coupe-faim vendu comme antidiabétique pendant plus de 30 ans, comparaissent notamment pour "tromperie aggravée". Il aurait causé la mort d'au moins 500 personnes.



On connaît les prévisions de trafic pour la grève SNCF de demain contre la réforme des retraites. Le trafic des TGV sera presque inchangé, comptez 2 Intercités sur 5 et 3 TER sur 5. Et énormément de difficultés en Ile-de-France sur les Transilien. Les détails dans notre article.



Les Journées du patrimoine ont attiré 12 millions de personnes, c'est autant que les années précédentes.



Le PSG frappe un grand coup en s'imposant à Lyon grâce à un but de Neymar (0-1) dans les dernières minutes. Voilà les Parisiens plus que jamais en tête de la Ligue 1.