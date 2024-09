Contre le bruit en Ile-de-France, la région annonce un plan de 100 millions d'euros d'ici 2030

La vingtaine de mesures présentées visent à diminuer de 30% l'exposition à la pollution sonore, surtout liée au bruit routier, et protéger les 500 000 Franciliens qui en souffrent le plus.

Haro sur les nuisances sonores. La région Ile-de-France a annoncé mardi 24 septembre un "plan anti-bruit" de 100 millions d'euros pour réduire la pollution sonore d'ici à 2030, notamment sur les routes franciliennes. Une vingtaine de mesures, présentées par la présidente du Conseil régional Valérie Pécresse (LR), visent à diminuer de 30% l'exposition à ces bruits parasites, tout en protégeant les 500 000 Franciliens qui en souffrent le plus.

Selon une enquête réalisée auprès de 3 000 Franciliens, les bruits les plus gênants sont liés à 48% aux transports, dont 32% au trafic routier, 8% au trafic aérien et 3% au trafic ferroviaire, a détaillé Valérie Pécresse lors d'une conférence de presse. Le plan régional concentrera ses efforts sur les 100 principaux "points noirs" identifiés dans tous les départements franciliens, plus particulièrement les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis.

Le projet a pour objectif de "diviser par cinq les nuisances sonores" pour les riverains des 150 km de routes les plus bruyantes, en encourageant la pose de murs anti-bruit et d'enrobés phoniques sur les chaussées. "Les engagements financiers dans le cadre du nouveau contrat de plan Etat-Région augmenteront de 55% pour atteindre 28 millions d'euros", détaille la région.