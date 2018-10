Collision de navires au large de la Corse : la pollution aux hydrocarbures touche le parc des Calanques

"Nous sommes dans une alerte maximale", estime le président du Parc national des Calanques, qui estime que l'État "a tendance à minimiser un certain nombre de difficultés".

Le président du Parc national des Calanques, Didier Réault, demande sur France Bleu Provence le déclenchement du plan Polmar, pour pollution marine et déplore que l'État "ne mesure pas complètement la réalité du risque". La pollution aux hydrocarbures a touché, vendredi 26 octobre, la calanque de Figuerolles à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), plus de deux semaines après la collision entre deux navires au large de la Corse.

Le plan Polmar est un plan déclenché en cas de pollution marine accidentelle pour coordonner le personnel et mobiliser les moyens de lutte. "Nous sommes dans une alerte maximale", estime le président du Parc national des Calanques, qui estime que l'État "a tendance à minimiser un certain nombre de difficultés".

"Des conséquences écologiques très lourdes"

De larges bandes de fioul ont aussi été repérées près de l'achipel de Riou à Marseille et au large du cap Canaille à Cassis.

Si rien n'est fait, "les conséquences écologiques seront très lourdes, difficilement traitables et la dépollution durera extrêmement longtemps", avertit Didier Réault, joint par France Bleu Provence. "Il faut anticiper", estime-t-il, car selon lui, "ce qu'on ramasse à la pelle sur les plages du Var, il va falloir le ramasser à la pince à épiler sur nos côtes rocheuses".

Le nettoyage a déjà débuté sur la calanque de Figuerolles à La Ciotat où ont été retrouvées de petites boulettes d'hydrocarbures. Sur son site internet, le Parc national des Calanques assure que ses agents "se tiennent prêts à intervenir et mettront à disposition de la coordination préfectorale ses moyens nautiques [...] et son expertise sur les enjeux écologiques et socio-économiques du littoral".