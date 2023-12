Week-end de Noël : Bison Futé prévoit une circulation difficile dans le sens des départs en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes

Le trafic sera chargé, ce week-end, à l'occasion des départs en vacances de Noël, selon les prévisions de Bison Futé. Les plus grosses perturbations sont prévues, vendredi 22 décembre, dans le sens des départs dans certaines zones du pays, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un trafic chargé, vendredi à la mi-journée

Près de 489 kilomètres d'embouteillages cumulés ont été enregistrés à 12h dans tout l'Hexagone par Bison Futé, en ce vendredi classé rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les difficultés se concentrent notamment en Ile-de-France avec près de 44 km de bouchons cumulés sur l'A86 et plus de 30 kilomètres sur les échangeurs franciliens, 30 km sur la Francilienne et près de 21 km sur le boulevard périphérique. L'A10, en Ile-de-France, et l'A7, dans les Bouches-du-Rhône, sont chargés avec près de 20 km d'embouteillages cumulés. Dans le sens des retours, la journée de vendredi est classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes et verte dans le reste de l'Hexagone.

Samedi, une nouvelle journée classée rouge en Ile-de-France

La circulation devrait être encore difficile, samedi. La journée est classée rouge en Ile-de-France et orange partout ailleurs dans le sens des départs. Dans les sens des retours, la circulation est classée verte sur tout le territoire. Bison Futé conseille de quitter ou de traverser l’Ile-de-France avant 6h. La circulation à l'approche de plusieurs péages comme ceux de Saint-Arnoult-en-Yvelines sur l'A10 et de Fleury-en-Brière sur l'A6 sera saturée entre 7 h à 17 h.

Des difficultés sont aussi attendues en journée entre entre Beaune et Lyon, et l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, entre Bourges et Clermont-Ferrand, et sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Le trafic restera fluide toute la journée sur l'ensemble du réseau routier.