Bison Futé anticipe un dimanche rouge sur les routes de France et noir sur le quart nord-ouest dans le sens des retours

Bison Futé voit en rouge et noir pour demain. L'organisme de prévision anticipe une circulation "très difficile" dans le sens des retours sur l'ensemble du pays dimanche 12 mai, voire "extrêmement difficile" sur le quart nord-ouest de l'Hexagone.

"Les difficultés les plus importantes sont attendues sur la façade atlantique (N165), en région normande (A84 et A13), en Auvergne-Rhône-Alpes (A7, N205) et sur les axes desservant la côte méditerranéenne (A9, A61)", détaille Bison Futé. Les difficultés dureront "dès le milieu de la matinée" et jusqu'à "très tard dans la soirée", précise le prévisionniste. Pour l'Ile-de-France en particulier, les autoroutes A10, A6 et A13 enregistreront une circulation dense "dès la fin de matinée" et "jusque tard dans la soirée".