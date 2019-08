Autoroutes : un tiers des Français les prend pour des poubelles à ciel ouvert

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur cette aire de repos d'Auvergne, 35 containers pouvant contenir chacun 5000 litres de déchets sont à disposition des usagers. Mais rien n'y fait, en cette période estivale, les vacanciers semblent avoir perdu toute notion de propreté ou de respect de l'environnement. Les détritus les plus variés jonchent le sol et les bas-côtés de la route. "A la sortie des aires, les gens gardent leurs papiers avec eux, quand ils n'ont pas fini de manger ou s'ils ont un café. (...). Ensuite, les gens jettent leurs déchets par la fenêtre" explique Romuald Geoffroy, responsable de la sécurité chez APRR. "Même en leur mettant un container à 3 mètres d'eux, il n'y vont pas" rajoute-t-il.

50 % des 16-24 ans jettent par la fenêtre

C'est l'autre enseignement inquiétant de cette étude d'Ispos et de Vinci Autoroutes: les jeunes sont les moins bons élèves, alors que l'on pourrait penser qu'ils sont plus sensibilisés à ces questions. Et bien non ! La moitié des 16-24 ans avoue jeter ses déchets par la fenêtre de la voiture.