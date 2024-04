A69 : la préfecture du Tarn publie une nouvelle mise en demeure d'Atosca, l'entreprise en charge des travaux, pour non-respect des règles environnementales

La préfecture du Tarn vient de publier une nouvelle mise en demeure d'Atosca, l'entreprise en charge des travaux de l'A69 entre Toulouse et Castres, rapporte, jeudi 25 avril France Bleu Occitanie. Il s'agit de la troisième depuis le début des travaux de l'autoroute. Cette fois encore l'entreprise l'a été pour non-respect des règles environnementales.

En cause, des manquements constatés par les agents de l'OFB (l'Office français de la biodiversité) lors de visites menées début octobre sur les communes de Teulat et de Castres. Dans le détail, la mise en demeure vise notamment un "abattage d'arbre identifié par l'arrêté d'autorisation comme devant être évité" mais aussi "le stockage temporaire des grumes des arbres à grand Capricorne et autres coléoptères saproxyliques réalisé à même le sol sans dispositif en billot". Dans son arrêté publié mercredi, la préfecture demande donc au concessionnaire d'agir.

Une dizaine de contrôles de l'entreprise ces derniers mois

Pour le collectif "La Voie est libre", opposé au projet d'autoroute, cette mise en demeure est importante mais pas étonnante : "Combien de temps faudra-t-il à la préfecture pour prendre la mesure des innombrables agissements qui ont eu lieu depuis, alors qu'elle a elle-même couvert les défrichements illégaux sur le site de la Crem'arbre ?" Le collectif demande une réaction plus forte de la part de l'Etat : "Le procureur de Toulouse s'est-il endormi sur la pile de plaintes circonstanciées et accablantes que nous lui avons transmises ? La préfecture se donne bonne conscience, nous allons la rappeler à l'ordre et lui rappeler ce que signifie l'état de droit".

Lors d’un récent point sur l’A69, le préfet du Tarn Michel Vilbois avait expliqué que sur le chantier de l’A69 l’entreprise Atosca avait fait l’objet d’une dizaine de contrôles ces derniers mois. Pour rappel, le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse ne fait pas l'unanimité. Plusieurs associations environnementales luttent depuis plusieurs mois contre ce projet. Dans le Tarn, certains militants s'étant même installés à Saïx, au lieu-dit de la Crémade, surnommé la Crem'arbre, dans les arbres de la ZAD.