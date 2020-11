Venise : Burano, un bijou aux cent couleurs

Murano, qui se trouve à 20 minutes du centre de Venise (Italie), reste l'île la plus visitée de la lagune. Non loin de là, l'île de Burano est plus discrète malgré sa grande beauté. On raconte que ses maisons peintes de différentes couleurs permettaient aux marins ivres de retrouver plus facilement le chemin de leur habitation. "Ce sont des fantaisies inventées pour les touristes. Ici à Burano, il y a toujours eu une attention portée sur les maisons. Chacun délimitait sa propriété en y apposant la couleur de son choix", raconte Agostino Amadi, charpentier de marine.

La dentelle, un savoir-faire local

Aujourd'hui, les façades de couleurs vives font rêver les amoureux et servent de décor aux ouvrages d'art des dentelières. Il s'agit de l'activité quasi-unique des femmes locales depuis le XVIe siècle. La dentelle de Burano coûte très cher. "C'est un art qui est en train de disparaître hélas. Les jeunes filles sont de moins en moins nombreuses. Avant, on était 8000 à Burano. Maintenant, nous ne sommes plus que 2000 environ", explique une dentelière.

