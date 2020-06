Vacances d'été : quelles sont les envies des Français ?

L'été approche et les Français commencent déjà à préparer leurs vacances. "Début juin, 6 Français sur 10 avaient prévu de partir en vacances cet été. C'est un peu plus que les années précédentes. Ils restent prudents, seuls 27% d'entre eux ont réservé leur séjour du fait des incertitudes sanitaires", explique le journaliste Simon Ricottier, présent sur le plateau du 13 Heures.

Le Var, la Dordogne et la Charente-Maritime séduisent

Quelles destinations séduisent les Français ? "Près de 9 vacanciers sur 10 comptent rester en France contre environ deux tiers en temps normal. Sans surprise, le littoral est très prisé. Le Var, la Dordogne et la Charente-Maritime figurent parmi les destinations les plus recherchées sur internet", précise le journaliste. Pour une semaine de location à la mer en plein mois de juillet, il faut compter en moyenne 1 091 €, contre 561 € à la montagne. Globalement, les prix des locations entre particuliers en juillet et août ont augmenté cette année.

Le JT

Les autres sujets du JT