Tourisme : les réservations au beau fixe pour les vacances de la Toussaint

À Nice (Alpes-Maritimes), les vacances de la Toussaint s'annoncent bien pour l'hôtel de France : déjà 65% de réservations, et les demandes continuent d'affluer. "Depuis une semaine à dix jours, on a un volume assez important de réservations qui tombent pour la Toussaint", note Baptiste Do Paco, le directeur de l'hôtel.

Le retour de la clientèle étrangère

Que ce soit dans les hôtels, les campings ou les locations saisonnières, les chiffres qui remontent à l'Office du tourisme de la Métropole Nice-Côte-d'Azur dégagent tous la même tendance. Denis Zanon, le directeur, rapporte "un taux d'occupation qui frôle les 70% en octobre" et signale "un niveau de fréquentation extrêmement bon". La région attend cette saison un retour en force de la clientèle européenne et des touristes américains, très sensibles à l'été indien.