Tourisme : l’aventure est compatible avec l’écologie.

Voyager écologiquement pour une modique somme et avoir la chance de le faire sur un voilier, tentant non ? C’est maintenant possible, dans certains endroits, des voiliers proposent de vous emmener d’un point à un autre. Il faut certes prendre son mal en patience puisqu’en Corse la traversée dure deux jours et une nuit. Les touristes pourront désormais rejoindre le continent en partant de Toulon (Var) pour rejoindre Calvi (Haute-Corse). 600 places sont déjà en vente pour une jolie escapade, aussi chères qu’une traversée en ferry.



Les Français en mal d’aventure

Si les traversées marines attirent, ce ne sont pas les seules expériences que les vacanciers apprécient. À vélo sur le thème de la nature bretonne avec la Vélodyssée, ou sur une application comme Greeter où ce sont les habitants qui font visiter leurs villes ; les initiatives ne manquent pas et il y en a pour tous les goûts. La France dispose de pas moins de 20 000 km de pistes cyclables qui permettent d’allier écologie et aventure.