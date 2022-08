Suisse : une société organise des randonnées pour vaincre le vertige

Arpenter les chemins de randonnée et se mesurer au dénivelé de la montagne. Un plaisir simple qui, pour certains, peut rapidement tourner au cauchemar. L'appréhension du vide est une crainte à laquelle se mesure un petit groupe de randonneurs en Suisse. Une entreprise du pays propose des randonnées spécialisées pour vaincre le vertige, et mieux appréhender cet environnement au relief torturé.

"La peur du vide, c'est tout à fait gérable"

"La peur du vide, c'est plutôt la méconnaissance du terrain, la méconnaissance des trucs et astuces pour y arriver, donc la peur du vide, c'est tout à fait gérable", explique Aude Charles, psychologue et accompagnatrice sur la randonnée. Sur ce type de sorties, 98 % des participants arrivent au bout de la randonnée. "J'ai vu que j'étais capable de le faire", se réjouit un randonneur. Ultime récompense à la fin de la randonnée : un bon moment de partage autour d'un verre, et la satisfaction d'avoir dépassé ses limites.