Santé : la randonnée pour lutter contre l'inactivité et le stress

Dans l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert, les randonnées ne manquent pas pour les adeptes de la marche. Pendant quatre heures, ils vont découvrir des paysages exceptionnels. "En ce moment, je travaille sur un mémoire universitaire, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements. C'est un bon moyen pour moi de relâcher la pression", confie Thomas Marty, un étudiant. Pour Gérard Fontaine, "le vide se fait dans la tête" quand il marche.

Bonne pour le cœur, les os, les articulations

La France compterait 27 millions d'adeptes de la marche, plus que le vélo ou le running. Elle est devenue un argument touristique. "L'idée, c'est de parler d'un tourisme doux, d'un tourisme de ressourcement", explique Fabienne Barrere Ellul, directrice de l'Office du tourisme. De plus en plus de jeunes se tournent vers cette pratique afin de déconnecter. Alliée pour la santé, la marche est bonne pour le cœur, les os et les articulations.