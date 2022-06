Mont-Cenis : un lieu historique entre France et Italie

C’est un endroit aussi historique que magnifique. Les sommets viennent tutoyer l’eau bleutée du lac qui se trouve à flanc de montagne. Ce lieu ne laisse pas insensible les visiteurs : "La liberté, la beauté et c’est vrai que je ne connais pas du tout le coin. C’est la première fois que je viens de ma vie et c’est super beau", s’enthousiasme une touriste. Pour accéder à ce lac qui laisse apparaître un paysage bucolique, le passage par le col du Mont-Cenis à 2 083 mètres est obligatoire.



Des habitants enchantés

À l’image de Benoit Suiffet, le Mont-Cenis change selon les saisons. Cet homme originaire de la région est moniteur de ski en hiver et éleveur l’été. Une double casquette qui lui permet de profiter du lieu sous tous ses aspects. "C’est vrai que c’est particulier le Mont-Cenis parce que c’est entre la France et l’Italie (…), c’est quelque chose entre les deux", explique Benoit Suiffet. Sa famille vit depuis bien longtemps en face du lac du Mont-Cenis. Pépin le Bref, Charlemagne et Napoléon Bonaparte seraient passé par cet endroit pour joindre Paris et Rome.