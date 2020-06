Le Dragon de Calais accueille à nouveau des visiteurs

Dans le Pas-de-Calais, une attraction très prisée vient de rouvrir ses portes. Le Dragon de Calais prend le temps de se dégourdir les jambes un peu après treize semaines dans sa tanière. L’attraction accepte de nouveau des passagers sur son dos, tout ceci dans le respect des mesures sanitaires : 19 clients au lieu de 48.

"Il est devenu la mascotte de Calais"

Un beau cadeau de déconfinement pour les plus petits. "C’est impressionnant de monter sur un énorme dragon et en plus c’est rigolo parce qu’il crache du feu", explique une fillette. Les visiteurs sur un dragon à douze mètres du sol, un spectacle que certains préfèrent contempler depuis la digue. "Il est super bien fait et c’est impressionnant à voir", explique une mère de famille. "À chaque fois qu’on sort, il y a toujours des gens autour de l’attraction", explique Jean-Philippe Javello, directeur général de "La compagnie du Dragon". "C’est devenu la mascotte de Calais", ajoute-t-il.

