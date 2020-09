Destination Europe : la Slovénie, l'autre visage des Alpes

Les Alpes slovènes, ce sont des gorges, sculptées par les rivières et le temps, aux eaux cristallines. Mais aussi des paysages teintés de vert qui offrent aux amoureux de la nature une plongée dans les paysages sauvages. Moins connues, mais plus préservées que ses cousines italiennes ou françaises, les Alpes slovènes regorgent de trésors encore méconnus. Eric et Sophie Hervé, deux Français, ont décidé de les découvrir pour leur lune de miel. Face à eux, le jour qui se lève sur les gorges chasse doucement le brouillard. Un moment féerique dans un décor d'émeraude découvert il y a seulement une centaine d'années.

"Un diamant brut"

"On est bluffés par la pureté du lieu, c'est vraiment un diamant brut. L'eau est transparente. On se dit que la nature est belle", savoure le couple de jeunes mariés. Cette nature peut aussi être découverte de manière plus sportive, notamment avec du rafting pour sillonner ce décor de carte postale. On pourrait se croire dans les Caraïbes. A l'exception près que l'eau affiche un frisquet 12 degrés...

Le JT

Les autres sujets du JT