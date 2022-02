Chine : porté par l'élan des Jeux olympiques, le pays s'éveille au ski

La Chine compte près de 700 stations de ski, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Le pays souhaite devenir une nation de sports d'hiver. Son objectif ? 300 millions de Chinois sur les pistes, une volonté politique dans laquelle s'inscrivent les Jeux olympiques de Pékin. Le week-end, les stations sont envahies de skieurs.

Trois fois plus de skieurs qu'il y a 10 ans

Beidahu, au Nord-est de la Chine, est l'une des stations les plus anciennes, et les plus grandes. En pleine saison, le Club Med affiche presque complet. Le groupe devrait ouvrir trois nouveaux villages à la montagne, d'ici 2023. "Le nombre de skieurs a triplé en moins de 10 ans en Chine, il y a 15 millions de skieurs actuellement, et l'effet JO va forcément apporter encore plus", explique Théo Bérenger, chef de village Club Med. À Canton, dans le sud-est de la Chine, les occasions de skier sur de la neige artificielle ne manquent pas. La chine compte 36 ski dômes au total.