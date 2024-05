Arrivée de la flamme olympique à Marseille : à la découverte des calanques de la Côte bleue

Petit paradis accessible en train, les calanques de la Côte bleue sont moins connues que celles de Marseille et de Cassis.

À quelques kilomètres au nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) se trouvent la beauté et le calme de la Côte bleue. Pour découvrir les méandres du massif calcaire, il faut parfois venir en train, à l'image de trois visiteurs, venus pour un grand spectacle. Entre viaducs et tunnel, le trajet en train offre 30 km de point de vue sur les quinze calanques de la Côte bleue, plus petites et moins connues que celles de Marseille et Cassis. "C'est super pratique de pouvoir sortir d'un train, d'être 15 minutes après dans les calanques", relève un passager.

Un spectacle magnifique

La calanque de Niolon est la préférée des plongeurs, qui viennent de loin pour admirer la faune et la flore locale. "C'est la lutte contre l'anxiété, c'est dans ce contexte que j'ai commencé à plonger", explique la monitrice de plongée. Dans la calanque, abritée du mistral, le survol peut commencer. Autour des amphores de l'Antiquité, la flore et la faune sous-marine se déploient. Une fois revenus sur la terre ferme, les plongeurs peuvent aller déguster une panisse, une spécialité locale à base de pois chiches. Un petit goût simple et authentique qu'on apprécie face à la mer.