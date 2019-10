Tourisme : le Brexit et les "gilets jaunes" plombent l'objectif de fréquentation de la France

L'objectif de 100 millions de touristes, fixé en 2014, a été repoussé à 2022.

La France n'espère plus atteindre en 2020 son objectif des 100 millions de touristes étrangers accueillis. Plombée par la crise des "gilets jaunes", mais aussi la perspective du Brexit qui freine les arrivées de touristes britanniques, cette ambition est repoussée à 2022, selon une annexe au projet de budget 2020 dédiée au tourisme et disponible, mardi 22 octobre, sur le site du ministère de l'Action et des Comptes publics. L'objectif d'accueillir 100 millions de visiteurs internationaux en 2020 – contre 89 millions en 2018 – avait été fixé en 2014 par Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, avant les attentats de 2015 qui ont provoqué un trou d'air pour le tourisme et brisé la progression de la fréquentation.

L'objectif de 2019 reporté à 2020

"Les indicateurs portant sur les premiers mois de l'année 2019 laissent percevoir une diminution de la fréquentation touristique internationale pour le premier semestre", selon ce document. Cette tendance s'expliquerait par "les mouvements sociaux d'ampleur nationale qui ont largement touché le pays en début d'année et qui ont [affecté] les réservations à moyen et long terme, ainsi que par les effets de la baisse de la livre, le Royaume-Uni étant notre premier marché touristique", est-il indiqué.

Le gouvernement revoit également à la baisse son objectif pour 2019 : la fréquentation touristique étrangère est désormais attendue à 91 millions, contre une prévision initiale de 94 millions de visiteurs. Celle-ci est désormais repoussée à 2020. Au cours du premier semestre, pour la seule région Île-de-France, la fréquentation hôtelière de la clientèle étrangère s'affiche en repli de 0,5%, selon des données du Comité régional du tourisme. À elles seules, les arrivées de touristes britanniques enregistrent un net recul sur la période, avec 304 000 nuitées en moins.