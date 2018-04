VIDEO. On vous explique le phénomène "Backpack Kid", cet ado américain qui fait danser la planète

Confronté au phénomène, Emmanuel Macron est resté interloqué. En visite à la médiathèque des Mureaux, dans les Yvelines, le 20 février, le président de la République a découvert une danse un poil particulière grâce à une petite fille. "Ça, tu l'as appris où ?" a-t-il demandé. "Ça", c'est le "flossing" ("fil dentaire" en anglais), une danse inventée par un adolescent américain, Russell Horning, qui enchaîne déhanchements et de balancement de bras de plus en plus rapides.

Silhouette longiligne, regard toujours un peu dans le vague, le jeune homme est devenu célèbre du jour au lendemain grâce à Rihanna. En décembre 2016, la chanteuse a relayé la vidéo de l'adolescent en train de danser sur son compte Instagram. Succès immédiat. La vidéo approche aujourd'hui de la barre des 8 millions de vues. Le phénomène ne dégonfle pas puisqu'en mai 2017 lorsqu'une autre popstar, Katy Perry, invite le jeune garçon sur le plateau de la célèbre émission comique "Saturday Night Live". Et face à la prestation du "Backpack Kid", les internautes s'emballent.

OMG who is this kid on @nbcsnl dancing with @katyperry and how can I learn these sick moves?!?! #snl pic.twitter.com/eKOUxkJj8I