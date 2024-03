Le "real estate porn" : quand l'immobilier de luxe s'invite sur les réseaux sociaux

Les biens immobiliers luxueux sont de plus en plus consultés sur Instagram et TikTok. Découvrez le "real estate porn", le lèche-vitrine de l'immobilier de luxe, une tendance qui tourne parfois à l'obsession.

Vous connaissiez peut-être la tendance "food porn", voici sa déclinaison immobilière : le "real estate porn". Somptueuses villas, appartements d'architectes, moulures, volumes grandioses et mobiliers sur mesure... D'après une étude du groupe SeLoger*, diffusée à la mi-mars, 62% des Français consomment du contenu immobilier sur les réseaux sociaux. Cette tendance est particulièrement répandue chez les plus jeunes, puisque 85% d'entre eux ont moins de 35 ans. Sur Instagram, le hashtag #realestate comptabilise 107 millions de publications, quand le hashtag #immobilier n'en cumule que 4,3 millions. Et les professionnels du secteur misent sur cette tendance.

Les agences immobilières et agents immobiliers sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Un moyen de rajeunir leur image, de faire du click aussi. Près de 285 000 followers suivent ainsi le compte de la famille Kretz à la tête du docuréalité L'Agence, diffusée sur Netflix. Près 90 000 followers sont également abonnées au compte de Vaneau Real Estate, spécialiste de l'immobilier de luxe depuis 1972, et même près de 377 000 followers sur TikTok pour le compte La Maison Victoria. Au fil des publications, on peut voir des appartements plus luxueux les uns que les autres, vue mer, baies vitrées, hauteurs sous plafond vertigineuses et matériaux haut de gamme. Des biens qui sont estimés à plusieurs millions d'euros.

Surprenant quand on sait que les utilisateurs des réseaux sociaux sont souvent très jeunes, parfois même mineurs. Thimothée, Gaspard et Simon n'ont tous trois que 16 ans : "Les grands espaces, les baies vitrées, les piscines à l'intérieur. Les écrans géants ! C'est sûr que ça fait rêver mais ce n'est pas forcément accessible." Eva, elle, a 26 ans : "C'est agréable à regarder, ça fait du bien. Ça fait rêver le temps de quelques minutes."

"Une petite proportion" des abonnés "sont des acquéreurs potentiels"

Avec 90 000 followers sur Instagram, l'agence française Vaneau Immobilier tire son épingle du jeu. "On a plusieurs vidéos qui dépassent le million de vues. On en a une même qui a fait huit millions. Mais, comme dans le monde réel, les gens qui ont les moyens d'acheter l'appartement qui vaut quatre, cinq millions d'euros" sont peu nombreux, explique Baptiste Bourdeleau, le directeur marketing du groupe.

"Ce n’est pas comme quand on va sur un site immobilier, où vraiment je fais une démarche de recherche immobilière, poursuit-il. Ça va apparaître dans mon feed par rapport à l'algorithme, par rapport à ce que déjà j'aime et les sujets qui m'attirent, donc il va y avoir beaucoup de monde qui arrive, des gens qui vont liker, commenter. Et une petite proportion qui sont des acquéreurs potentiels." Pourtant, Vaneau Immobilier investit pour développer sa présence sur les réseaux sociaux : graphistes, chargés de communication et prestataires extérieurs parfois. "On fait à peu près deux/trois publications par semaine. On repère un bien, on passe par le propriétaire pour savoir s'il est d'accord. On repère les lieux d'abord donc on imagine le parcours qu'on va faire et puis on fait une, deux, quatre prises si vraiment on a besoin. Après on monte ça, on met la musique et puis on poste."

Ces efforts peuvent, parfois, rapporter gros : "Les réseaux sociaux c'est assez universel. On touche aussi la clientèle étrangère. Sur des biens à trois millions d'euros, on a eu une Brésilienne et une Anglaise. Ça rapproche, les choses sont moins loin, on peut contacter très rapidement. Donc oui, à mon avis ça ne fera que monter", conclu Baptiste Bourdeleau. L'objectif pour le groupe, pour l'instant, est de développer sa visibilité et sa notoriété. Vaneau Immobilier espère atteindre "dans un délai relativement court" les 100 000 abonnés.

