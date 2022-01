Pouvoir d'achat : des manifestations sont organisées dans toute la France ce jeudi pour réclamer des hausses de salaires

La rue se fait entendre. Des manifestations sont prévues à travers toute la France jeudi 27 janvier, à l'appel de syndicats et d'organisations de jeunesse, pour réclamer des hausses de salaires, dans un contexte marqué par le retour en force de la question du pouvoir d'achat à quelques semaines de la présidentielle.



Quelque 170 rassemblements auront lieu à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, selon Céline Verzeletti (CGT). "Nous pensons vraiment faire beaucoup plus que le 5 octobre", a-t-elle déclaré à l'AFP. Cette journée de mobilisation avait réuni 85 400 personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de 160 000 selon la CGT.

A Paris, les manifestants se retrouveront vers midi place de la Bastille pour un "meeting concert" au cours duquel les leaders syndicaux prendront la parole, avant de s'élancer vers 14 heures en direction de Bercy. Des lycéens devraient se retrouver place de la Nation à 11 heures.

Les enseignants de nouveau dans la rue

Des personnalités politiques seront aussi présentes, à l'heure où les enquêtes d'opinion mettent en tête des préoccupations des électeurs la question du pouvoir d'achat. Les candidats à la présidentielle Fabien Roussel (PCF), Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) sont annoncés.

Les enseignants, déjà dans la rue les 13 et 20 janvier pour protester contre la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'école, seront "près de 20%" à être en grève dans le premier degré, selon le syndicat Snuipp-FSU, qui représente les professeurs des écoles maternelles et élémentaires.

Du côté des transports en commun, la circulation des trains régionaux sera légèrement perturbée, selon la SNCF. En Ile-de-France, un train sur trois roulera sur la ligne du RER B Nord. Sur les RER A, C, D et la ligne H du Transilien, trois trains sur quatre circuleront.