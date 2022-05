Manifestations du 1er mai en France : le point à 13h

Les traditionnels défilés du 1er-Mai s'organisent partout en France. La CGT annonçait environ 250 points de rassemblement à la mi-journée dimanche. Syndicats et associations veulent interpeller l'exécutif, notamment sur la réforme des retraites. Le point sur les manifestations avec le réseau France Bleu.

À Grenoble, environ 1 500 manifestants défilaient à la mi-journée, selon France Bleu Isère.

À Clermont-Ferrand, plusieurs centaines de personnes défilaient, selon France Bleu Pays d'Auvergne.

À Valence, des centaines de personnes manifestaient, rapporte France Bleu Drôme Ardèche.

À Besançon, 1 500 personnes étaient devant la préfecture du Doubs, rapporte France Bleu Besançon.

À Dijon, plusieurs centaines de personnes manifestaient, rapporte France Bleu Bourgogne.

À Rennes, 2 000 personnes se sont réunies, indique France Bleu Armorique. 2 000 selon les syndicats et 1 650 selon la police.

À Metz, environ 700 manifestants allaient se diriger vers le centre Pompidou, indique France Bleu Lorraine Nord. Des manifestants anarchistes ont allumé des fumigènes rouges au milieu du cortège et scandent "Siamo Tutti antifascisti".

À Reims, 400 personnes défilaient, selon France Bleu Champagne-Ardenne.

À Paris, la manifestation partira à 14h30 de la place de la République, en direction de la place de la Nation.

À Limoges, 1 200 personnes manifestaient à la mi-journée, indique France Bleu Limousin.

À Pau, près de 1 100 personnes défilaient, selon France Bleu Béarn Bigorre. Ils étaient près de 650 à Tarbes.

À Bordeaux, environ 4 000 personnes étaient rassemblées, selon France Bleu Gironde.

À Dax, 650 manifestants défilaient dans le centre-ville, rapporte France Bleu Gascogne.

À La Rochelle, 400 personnes manifestaient, indique France Bleu La Rochelle.

À Bayonne, les Insoumis et le cortège se sont séparés au départ de la manifestation du 1er-Mai, a constaté France Bleu Pays Basque.

À Rouen, plusieurs centaines de manifestants étaient réunis cours Clemenceau, indique France Bleu Normandie Seine-Maritime, Eure).

À Montpellier, au moins 2 000 personnes dans le cortège réunissaitt syndicats, mouvements politiques et citoyens, indique France Bleu Hérault.

Musique, tracts et banderoles La manifestation du #1erMai se met en place à #Montpellier pic.twitter.com/YJQe8SVnJV

À Nantes, 2 000 personnes se sont rassemblées aux cris de "On est là", a constaté France Bleu Loire Océan.

À Marseille, 3 600 personnes manifestaient à la mi-journée, selon la préfecture. Les étudiants de la Fac Saint-Charles sont notamment mobilisés, à côté des syndicats CGT, FSU13, indique France Bleu Provence.

Un cortège de plus en plus imposant à #Marseille pour la manifestation du 1er-Mai entre la rue de la République et le Vieux-Port. Les étudiants de la Fac Saint-Charles sont notamment mobilisés, à côté des syndicats CGT, @FSU13Bdr pic.twitter.com/E8qvMrSc8R