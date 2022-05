DIRECT. Manifestations du 1er-Mai : des cortèges de syndicats et d'associations attendus partout en France

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #1ER_MAI

: Il n'y aura pas de "photo de famille" entre les dirigeants des principaux partis de gauche à l'occasion des manifestations : si Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou et Olivier Faure se croiseront peut-être à Paris, Fabien Roussel devrait défiler à Lille.

: La CGT recense 255 points de rassemblements annoncés partout en France aujourd'hui, 20 de plus qu'il y a un an selon la secrétaire confédérale du syndicat, Céline Verzeletti. Une manifestation est notamment prévue à Paris entre la place de la République et celle de la Nation, à partir de 14h30. L'appel à manifeser est cosigné par la CGT, l'Unsa, la FSU et Solidaires, mais pas FO, seule sa fédération francilienne s'y étant associée. La CFDT organise son propre rassemblement.

: Le report de l'âge de la retraite proposé par Emmanuel Macron avant sa réélection est, sans surprise, en tête des préoccupations exprimées par le secrétaire général de la FSU Benoît Teste ce matin. Il craint "un calendrier complètement intenable" qui verrait la réforme bouclée dès cet été, et "des concertations cadenassées" où les syndicats ne seraient pas entendus.

: "C'est un 1er-Mai très politique, où le monde du travail entend bien peser sur les grands sujets, sur les grandes revendications. Le 1er-Mai doit aussi imposer la question sociale. (...) Ça reste un moment crucial pour sentir le terrain, sentir l'ambiance et donner le ton."



Invité de franceinfo, le secrétaire général de la FSU, principal syndicat chez les enseignants, pose les enjeux de ce 1er-Mai pour les syndicats, qui appellent à manifester partout en France. "On est un dimanche, au milieu des vacances parisiennes donc ça ne sera pas évident de mobiliser", craint-il.

: Commençons par un point sur l'actualité de ces dernières heures :



#GUADELOUPE Deux personnes ont été retrouvées mortes et une autre est portée disparue après des inondations qui ont frappé la Guadeloupe dans la nuit de vendredi à samedi, selon un nouveau bilan.



Les négociations à gauche piétinent. Le PCF a exprimé hier soir son désaccord avec le nombre de circonscriptions que lui propose La France insoumise. On vous expliquait hier pourquoi les pourparlers sèment aussi la zizanie au sein du PS.





Des manifestations sont prévues partout en France pour ce 1er-Mai, qui fait cette année office de premier rendez vous pour les syndicats après la réélection d'Emmanuel Macron. On vous explique comment ils préparent la contestation du projet de réforme des retraites.



L'aéroport d'Odessa frappé par un missile russe, les corps de trois hommes les mains liées retrouvés enterrés près de Boutcha, Macron promet de "renforcer" l'aide humanitaire et militaire à Kiev... Voici ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 30 avril