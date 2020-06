Hôpital : six milliards d'euros pour revaloriser les salaires des personnels non médicaux, "c'est un bon point de départ", estime Laurent Berger

Le secrétaire général de la CFDT prône le maintien de "la pression" dans la négociation avec le gouvernement en attendant de connaître "les détails" de la répartition de cette somme.

"C'est un bon point de départ, un bon point d'appui", a réagi Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT jeudi 25 juin sur franceinfo, après que le ministre de la Santé a proposé mercredi aux syndicats une enveloppe de six milliards d'euros pour revaloriser les salaires des personnels hospitaliers non médicaux.

"Ce n’est pas anodin, personne ne pourra dire ça, c'est six milliards. Donc, il faudra voir si c'est suffisant. Il faudra aussi des moyens en termes de recrutement dans les hôpitaux, notamment".

C’est un bon départ pour entrer dans le vif du sujet de la négociation. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDTà franceinfo

Le secrétaire général de la CFDT veut maintenant entrer dans les détails et notamment "regarder comment on répartit" ces six milliards "en termes d'augmentation de salaire. On parle bien d'augmentations de rémunération pour les personnels de santé", a-t-il insisté. "Il faut regarder le contenu. Il faut encore négocier", a-t-il ajouté.

En attendant la journée d’action nationale du 30 juin, "la pression" sur le gouvernement "est maintenue dans la négociation", a ajouté Laurent Berger. "C’est un chiffre important. Il fallait le sortir. Maintenant, la CFDT continue de négocier", a-t-il dit.