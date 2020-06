Hôpital : syndicats et collectifs de soignants appellent à une nouvelle journée d'action nationale le 30 juin

Le 16 juin, une manifestation avait déjà réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants un peu partout en France (180 000 selon le Collectif Inter-hôpitaux).

Alors que le "Ségur de la santé" approche de son terme, les soignants se remobilisent. Mardi 23 juin, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont appelé à une nouvelle journée d'action nationale le 30 juin, destinée à obtenir plus de moyens pour l'hôpital et les soignants. Cette journée de mobilisation a été entérinée en début de soirée par les principaux syndicats de la fonction publique hospitalière (FO, SUD, Unsa et CGT) et par des collectifs de soignants, notamment Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences, ont indiqué à l'AFP plusieurs de ces organisations.

Elle surviendra deux semaines après la "journée d'action" du 16 juin, qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants un peu partout en France (180 000 selon le Collectif Inter-hôpitaux), dont 18 000 personnes sur l'esplanade des Invalides à Paris selon la préfecture de police.

Les syndicats réclament une "revalorisation générale des salaires" d'au moins 300 euros net par mois pour le personnel hospitalier, mais aussi un "plan de recrutement", un "plan de formation" et "l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits".

Une nouvelle réunion mercredi au ministère de la Santé

Vendredi, un projet de protocole d'accord a été remis aux syndicats, prévoyant "une revalorisation socle à compter du 1er juillet", via une "bonification indiciaire" pour l'ensemble des agents de la fonction publique hospitalière, hors médecins, lesquels font l'objet d'une négociation parallèle.

Mais aucune enveloppe n'a été mise sur la table par l'exécutif, au grand dam des syndicats mobilisés dans le cadre du "Ségur de la santé", qui réclament depuis plusieurs semaines un chiffrage des mesures salariales promises par le gouvernement.

Une nouvelle réunion consacrée aux carrières et rémunérations est prévue mercredi au ministère de la Santé. Cette rencontre devrait se tenir en présence du ministre de la Santé Olivier Véran, selon plusieurs syndicats, qui espèrent y obtenir des précisions d'ordre budgétaire.

Le Ségur de la santé, lancé le 25 mai par Edouard Philippe, et piloté par l'ancienne responsable de la CFDT Nicole Notat, doit concrétiser d'ici mi-juillet le "plan massif" promis par Emmanuel Macron afin d'améliorer le quotidien des soignants et l'accueil des malades.