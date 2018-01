Le gouvernement propose de réduire la durée des soldes de six à quatre semaines à partir de 2019

L'annonce a été faite mardi soir par la nouvelle secrétaire d'Etat Delphine Gény-Stephann dans une interview au "Parisien" et une autre à France Bleu. Shopping durant les soldes d'été à Lille (Nord), le 26 juin 2013. (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

A partir de 2019, vous aurez moins de temps pour faire de bonnes affaires. Le gouvernement propose de réduire la période des soldes d'hiver et d'été de deux semaines : elle passera de six à quatre semaines. Cette mesure a été annoncée par Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, dans une interview au Parisien publiée mardi 9 janvier.

L'objectif est clair, il s'agit de rendre les périodes de soldes "plus concentrées, plus attractives, plus intéressantes pour les consommateurs", explique également la secrétaire d'Etat à France Bleu Orléans, où Delphine Gény-Stephann sera en déplacement mercredi 10 janvier, pour le lancement des soldes d'hiver.

D'autres propositions sont évoquées par la secrétaire d'Etat, arrivée à Bercy il y a un mois, comme "l’instauration d’une période courte de promotion au niveau national qui pourrait ressembler à un Black Friday à la française pour susciter l’intérêt du consommateur".