Commerce : les soldes d’hiver sont lancées

À Évry (Essonne), les clients sont arrivés très tôt mercredi 20 janvier pour profiter du premier jour des soldes d’hiver. “C’est un rituel que l’on a avec ma fille. J’ai tenu à le garder et c’est aussi une façon de soutenir le commerce”, explique une cliente. À cause de la crise sanitaire du Covid-19, certains acheteurs ont préféré changer leurs horaires, pour éviter la foule. “D’habitude, on vient vers midi”, confirme une cliente.

Des clients moins dépensiers

Au centre-ville de Strasbourg (Bas-Rhin), une commerçante a décidé de ne pas attendre pour brader ses articles. Elle propose dès maintenant un rabais de 50% sur toute la collection d’hiver. “J’ai attaqué un peu plus fort que d’habitude”, commente la professionnelle de l’habillement. Habituellement, elle commence par une réduction de 30%. Une décision nécessaire, car cette année, de nombreux clients feront plus attention à leur budget.

