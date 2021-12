E-commerce : des colis réutilisables pour réduire les déchets

Des colis réutilisables cent fois, c’est le concept qu’a inventé Hipli, une entreprise basée au Havre (Seine-Maritime). "Le but du jeu c’est que les marques et les particuliers arrêtent de jeter des colis dans les poubelles", détaille Léa Got, cofondatrice de Hipli. L'idée a séduit Fanny Lemercier lorsqu’elle a commandé un puzzle sur internet. Autre avantage, selon l’acheteuse : "Ça va m’éviter d’aller à la déchetterie pour porter mon carton".

250 marques séduites par le concept

L’emballage se replie en quelques mouvements sur lui-même. Ensuite, direction une boîte aux lettres : l’enveloppe retourne à l’envoyeur. Les emballages, en polypropylène, sont assez résistants et ne nécessitent que peu de nettoyage avant d’être réutilisés. Actuellement, 40 000 emballages plastifiés tournent dans le circuit. "C’est une réduction de l’impact carbone de 83%, et jusqu’à 25 kilos de déchets évités par colis", précise Léa Got. Leurs partenaires ? "Des marques et des e-commerçants qui utilisent les colis pour expédier leurs commandes aux particuliers". En tout, 250 commerçants sont entrés dans la boucle et travaillent avec l’entreprise. Ils proposent cette option gratuitement ou à moins de deux euros à leurs clients.