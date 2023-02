RTE annonce un niveau d'investissement "jamais atteint" pour renforcer l'électrification en France

Pour 2023, le montant du programme d'investissement du gestionnaire du réseau électrique français s'élève à 1,88 milliard d'euros, soit une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente.

Le gestionnaire du réseau électrique français à haute tension RTE va investir massivement en 2023 et au cours des années suivantes pour raccorder les deux gros parcs éoliens en mer de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et Fécamp (Seine-Maritime) et ainsi renforcer l'électrification du pays, a annoncé le groupe public, filiale à 50,1% d'EDF, mardi 21 février.

Pour 2023, le montant du programme d'investissement de RTE s'élève à 1,88 milliard d'euros, soit une hausse de près de 10% par rapport au montant réalisé en 2022 qui avait lui-même progressé de 10%, a précisé le gestionnaire. "Depuis la naissance de RTE en 2005, jamais un tel niveau d'investissement n'avait été atteint" a déclaré à l'AFP Laurent Martel, directeur général du pôle finance du groupe.

Des effectifs revus à la hausse

En 2022, 22% des sommes investies ont été consacrées au développement du réseau en mer, avec le raccordement du parc offshore de Saint-Nazaire, d'un montant de 280 millions d'euros. Vingt-cinq pour cent des sommes ont été consacrées au renouvellement du réseau, avec notamment, en Seine-Saint-Denis, la réalisation d'une galerie de 2,5 kilomètres pour l'enfouissement de lignes à haute tension permettant la construction du village olympique des JO 2024 à Paris.

"Nous prévoyons de dépasser deux milliards d'euros d'investissement en 2024, et de dépasser 4 milliards en 2028-2029", a précisé Laurent Martel. Le groupe, qui emploie 9 500 personnes, prévoit aussi de doubler son rythme de recrutements, avec 700 nouveaux collaborateurs attendus en 2023. Outre les raccordements éoliens, RTE va travailler sur l'interconnexion entre la France et l'Irlande et entre la France et l'Espagne, et prévoit des travaux "considérables" pour l'alimentation des industriels "qui décarbonent leur activité à Dunkerque, au Havre et à Fos" a exposé Laurent Martel.