VRAI OU FAKE : repousser l’âge légal de départ à la retraite contribue-t-il à faire baisser le taux de chômage des seniors ?

Selon Emmanuel Macron, la réforme des retraites va permettre d’augmenter le taux d’emploi des seniors, et ainsi réduire leur taux de chômage. Qu’en est-il réellement ? Éléments de réponses.

Pour Emmanuel Macron, si l’on repousse l’âge de départ à la retraite, le taux d’emploi des seniors devrait augmenter. "Mécaniquement, le taux d’emploi des seniors se décalera avec l’âge légal", a-t-il déclaré. Une situation qui s’est déjà produite en France. En 2010, lorsque l’âge de la retraite est passé de 60 à 62 ans, le taux d’emploi a progressé pour les seniors. Avant la réforme des retraites, seulement 37% des Français de plus de 55 ans avaient un emploi, contre 54% après la réforme. Une hausse logique car plus l’âge de départ à la retraite est prolongé, plus il y aura de seniors en activité.



Améliorer l’employabilité des seniors

Mais il reste la question du taux de chômage des seniors. "L’allongement du temps de travail, en vérité, contribue à la diminution du chômage des seniors", affirme Richard Ferrand, président LREM de l’Assemblée nationale. Mais selon les chiffres, il n’y a pas eu moins de chômage chez les seniors depuis la réforme des retraites de 2010. Le taux de chômage est passé de 4,2% en 2003 à 5,9% en 2020. En effet, augmenter l’âge légal de départ à la retraite n’empêche pas les employeurs de se séparer de leurs employés plus âgés. Les seniors ont du mal à retrouver un emploi ensuite. Les experts s’accordent donc sur ‘l’importance d’améliorer l’employabilité des seniors, notamment par la formation.