VIDEO. Réforme des retraites : "La durée de transition sera adaptée à la situation de chacun", affirme Jean-Paul Delevoye

"La durée de transition sera adaptée à la situation de chacun", a déclaré Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, vendredi 18 octobre sur franceinfo, à propos de la réforme des retraites. "Chacun ira à son rythme", a-t-il insisté après avoir affirmé que "le cap restait le même".

"Il ne vous a pas échappé que sur les 42 régimes, il y a 42 situations différentes et que si l'objectif est très clairement identifié, les chemins pour l'atteindre sont totalement adaptés", a souligné le haut commissaire. "Intégrer les primes des enseignants, ça nécessite 10 ou 15 ans. D'autres peuvent basculer immédiatement. Donc on va concilier la diversité des situations et l'unicité de l'objectif avec des chemins adaptés."

En débat jeudi soir dans le Jura, le Premier ministre Édouard Philippe a martelé qu'une marge de négociation subsistait dans la réforme des retraites, notamment sur la période de transition vers le futur système. "On a ouvert le débat" sur cette question, a confirmé Jean-Paul Delevoye.

Garder "quelques spécificités"

La réforme prévoit au départ de fusionner en un système unique par points les 42 régimes existants, à l'horizon 2025, mais Jean-Paul Delevoye a mis en avant les "spécificités" de certaines professions : "Nous avons pris la décision de supprimer tous les régimes spéciaux, mais de garder quelques spécificités et notamment pour toutes les professions qui engagent la sécurité du peuple français comme les policiers. Hors cela : à métier identique, retraite identique."

Il est difficile d'imaginer qu'un militaire puisse engager un assaut à 64 ans, qu'un policier assure la sécurité de votre quartier au-delà d'un certain âge. Jean-Paul Delevoye à franceinfo

En revanche, "nous allons mettre un terme à toute une série de catégories actives, sur la SNCF, la RATP, les gaziers, avec des chemins de convergence que nous sommes en train de discuter", a indiqué le haut-commissaire.

>> Retrouvez l'interview intégrale de Jean-Paul Delevoye