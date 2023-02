Le patron de la CFDT "craint" que Marine Le Pen bénéficie en 2027 de la contestation contre la réforme des retraites. Il appelle le gouvernement à ne pas faire cette réforme "injuste".

"Je crois que le Rassemblement national (RN) s'en fout du sujet des retraites mais cherche à en faire un élément de sa stratégie pour 2027", assure dimanche 5 février dans l'émission Questions politiques sur France Inter, avec franceinfo et Le Monde, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui "craint" que les chances de Marine Le Pen d'être élue présidente de la République en 2027 augmentent dans ce contexte de contestation de la réforme des retraites.

"L'extrême droite n'est pas une option pour le monde du travail, n'est pas une option pour notre démocratie, n'est pas une option pour le droit syndical", insiste le chef de file de la CFDT. "Mais je le dis aussi à ceux qui dirigent aujourd'hui : vous ne pouvez pas faire cette réforme contre le monde du travail, ce n'est pas possible", poursuit-il. "Tout le monde connaît la sociologie des adhérents de Mme Le Pen, ceux qui vont être les plus impactés par cette réforme, vous ne pouvez pas la faire contre eux, contre le sentiment juste qui est le leur qu'ils vont encore payer", explique-t-il. "Cette réforme qui est injuste va les concerner encore plus directement", ajoute-t-il.