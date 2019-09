Travailler lorsqu'on est retraité, c'est possible mais encadré

Si vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, il n'est pas non plus interdit de reprendre une activité à plein temps, même directement chez son ancien employeur. "En revanche, si vous n'avez pas atteint le taux plein, que vous êtes affiliés au régime général par exemple, alors vous serez limités dans les revenus que vous pourrez percevoir. En cumulant pension de retraite et revenus de cette nouvelle activité, vous ne devrez pas gagner plus que votre dernier salaire d'activité", explique la journaliste Margaux Subra Gomez.

Une manière de compléter la retraite

Environ 460 000 retraités travaillent actuellement en France. Beaucoup cherchent à faire cela pour compléter leurs retraites. C'est surtout une manière de compenser la récente perte de pouvoir d'achat, elle est en moyenne de 240 euros par an pour un retraité seul et de 390 euros pour un couple. Leurs profils sont notamment recherchés pour travailler dans les PME, le bâtiment, la santé ou la logistique.

