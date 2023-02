Retraites : "Je ne vois plus aucune raison pour Les Républicains de ne pas voter cette réforme", assure Bruno Le Maire

Pour le ministre de l'Économie, les évolutions apportées à la réforme des retraites sur l'extension du dispositif des carrières longues va dans le sens de la demande des députés Les Républicains.

"Quelles raisons auraient les députés Les Républicains de ne pas voter cette réforme ?", s'interroge ce lundi sur France Inter Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie, estime que les évolutions apportées au projet de loi sur la réforme des retraites par Elisabeth Borne concernant l'extension du dispositif des carrières longues pour les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans va dans le sens de la demande des députés LR. "Une ouverture faite par la Première ministre", selon Bruno Le Maire qui assure ne voir "plus aucune raison pour Les Républicains de ne pas voter cette réforme".

"Les LR ont fait un certain nombre de demandes et nous avons dit depuis le début, en jouant cartes sur table, que nous souhaitions construire cette majorité avec eux", souligne-t-il, revenant notamment sur le décalage de l'âge légal non pas à 65 ans mais à 64 ans, "une proposition" retenue par Elisabeth Borne et qui vient du camp LR.

"Nous allons construire une majorité. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour construire cette majorité à l'Assemblée nationale. Nous le ferons par la conviction et par la responsabilité", a insisté le ministre.