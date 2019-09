Retraite : ces pensions qui ne sont pas réclamées

Certains retraités ne toucheraient pas leur pension. "C'est ce que montrent les dernières statistiques (...) pour la génération née en 1942, précise d'abord David Boéri, journaliste pour France 2. 7% des personnes âgées de 70 ans n'ont liquidé aucune pension." Un manque à gagner de 179 € par mois.

Quels profils concernés ?

Qui sont les concernés ? "Dans la grande majorité des cas, ces personnes n'ont fait qu'une toute petite partie de leur carrière en France, et ont oublié de faire valoir leurs droits", souligne David Boéri. Autre cas, "beaucoup plus fréquent, c'est le recours partiel à la retraite. 24% des retraités de plus de 70 ans n'ont toujours pas exercé l'ensemble de leurs droits avec un manque à gagner de 41 € par mois sur une pension brute de 1 451 €." Les carrières concernées sont d'ailleurs celles qui ont connu "plusieurs emplois et des cotisations dans plusieurs régimes". Pour savoir si vous êtes concernés, "il faut donc avoir une idée assez précise de votre parcours professionnel". Heureusement, depuis le 1er janvier 2019 : "Vous avez désormais une demande unique à faire sur un service en ligne qui prend automatiquement en compte toute votre carrière. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que rien n'a été oublié."

Le JT

Les autres sujets du JT