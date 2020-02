Réforme des retraites : un lundi noir à prévoir dans les transports ?

Certains syndicats promettent un lundi noir dans les transports. Quelles perturbations à prévoir lundi 17 février ? Dans les locaux de l'Unsa, syndicat majoritaire de la RATP, on se prépare à une énième journée d'action. "On a le moral, on est motivés, on ne lâchera rien", assure Bastien Berthier, membre de l'Unsa-RATP. Mais après plus d'un mois de mobilisation, le portefeuille des agents est vide.

41 000 amendements déposés

Selon la RATP, peu d'agents devraient faire grève. Le trafic sera normal sur le trafic sur le RER A et B. Seules trois lignes de métro (2,5 et 12) seront perturbées. Du côté de la SNCF, le trafic sera quasi normal. Des perturbations seront à prévoir sur les TER. Quel est le calendrier de la réforme des retraites ? Le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale débute lundi. 41 000 amendements ont été déposés.

