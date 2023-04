Réforme des retraites : qui est le député Bertrand Pancher, tête de file des frondeurs du groupe Liot ?

L'entourage du député de la Meuse, jusqu'ici inconnu du grand public et qui emmène désormais avec lui les vingt députés du groupe Liot, le plus petit de l'Assemblée nationale, décrit un humaniste engagé et convaincu.

Article rédigé par Lina Sidi Moussa - franceinfo Radio France

Bertrand Pancher, à l'Assemblée nationale, le 18 février 2023. (LUDOVIC MARIN / AFP)

Les syndicats donnent rendez vous lundi pour un 1er-Mai historique. Comme un dernier round pour faire entendre l'opposition à la réforme des retraites ? Pas vraiment : le Conseil constitutionnel rend mercredi sa décision sur une deuxième saisine de la gauche pour un référendum d'initiative partagée et le 8 juin sera débatue à l'Assemblée une proposition du plus petit groupe de l'Assemblée nationale, Liberté indépendant outre mer et territoires ("Liot"), pour abroger la réforme. >> Retraite à 62 ans : pourquoi la proposition de loi de Liot aura du mal à passer Jusqu'ici inconnu du grand public Les vingt députés du groupe Liot, devenus clés précisément pour leur "indépendance", capables de fédérer en dépassant la logique des partis, sont emmenés par Bertrand Pancher, député de la Meuse et jusqu'ici inconnu du grand public. Cheveux grisonnants, paire de lunettes rondes et costume ajusté, il a surpris l’Assemblée, raconte l’insoumis Eric Coquerel : "Il a pris une certaine ampleur en assumant la direction d'un groupe qui a pris de l'importance, pendant la réforme des retraites notamment. C'est peut-être le groupe qu'on n'attendait pas là et donc, lui, peut-être le président qu'on n'attendait pas là." Eric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis à franceinfo Bertrand Pancher vient de l’UMP. En 2012, il fonde l’UDI avec Jean-Louis Borloo. L’ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy ne cache pas son estime, évoquant un homme très en phase avec le quotidien des Français. "Il est très enraciné, il a la France au bout des chaussures, indique ce dernier. Il aurait pu faire une longue carrière associative. C'est quelqu'un d'humble, discret, construit, sérieux, enthousiaste, très empathique, très dévoué."

Pour Jean-Louis Borloo, c’est lors du Grenelle de l’environnement en 2012 que le député de la Meuse se révèle : "Il a piloté toute la partie toute la partie gouvernance écologique du Grenelle de l'environnement !", souligne-t-il. Des valeurs ancrées dans le catholicisme

Pour ce qu’il est de ses valeurs, le sexagénaire les décrit lui même comme profondément ancrées dans le catholicisme. "Mon engagement, souligne-t-il, est un engagement démocrate chrétien. J'ai été beaucoup inspiré d'ailleurs par les encycliques du pape François, qui sont vraiment un idéal de pur développement et d'épanouissement." Son entourage brosse le portrait d’un humaniste engagé et convaincu. Bertrand Pancher, a été aussi maire de Bar-Le-Duc presque neuf ans. Il raconte à quel point la crise de gilets jaunes a été un tournant dans son engagement. "S'il n'y a pas un minimum de justice sociale, explique e député de la Meuse, et si nous ne réussissons pas à faire en sorte que tout le monde s'épanouisse, y compris les gens les plus en difficulté, alors c'est le pays qui se fracture." La notoriété nourrit les ambitions : son prochain objectif est les élections européennes de 2024, pour lesquelles Bertrand Pancher a en tête une liste commune avec le Béarnais Jean Lassalle.