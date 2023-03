Réforme des retraites : Les Républicains refusent d'exclure les députés qui ont voté la motion de censure contre le gouvernement

"Je n'ai pas à leur jeter la pierre", a déclaré Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, sur BFM et RMC.

Pas de divorce malgré les dissensions. Les Républicains ont refusé, mardi 21 mars, d'exclure du parti les 19 députés qui ont soutenu la veille la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. "Nous sommes des députés d'opposition et chacun exerce son mandat et vote en responsabilité. Je n'ai pas à leur jeter la pierre", a déclaré Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale, sur BFM et RMC.

>> Suivez en direct les dernières informations sur la réforme des retraites

Les responsables des Républicains avaient appelé à ne pas voter la motion de censure déposée par les députés indépendants Liot, refusant de vouloir "rajouter du chaos au chaos" dans la bataille des retraites en faisant tomber le gouvernement. Mais, au final, 19 députés LR sur 61 ont voté le texte, soit près d'un tiers des troupes du parti à l'Assemblée nationale.

"Une épreuve" pour Eric Ciotti

"Je respecte les positions de chacun de mes collègues. Je ne peux pas leur en vouloir", a affirmé sur BFM et RMC Olivier Marleix, président du groupe à l'Assemblée nationale. Olivier Marleix a assuré "comprendre parfaitement" que les 19 députés "n'aient pas eu envie d'assumer une réforme qui a été malgré tout portée par Emmanuel Macron".

Pour sa part, le président des Républicains, Eric Ciotti, a reconnu que son parti avait "subi une épreuve, quelque part aussi un échec". A la sortie d'un comité stratégique du parti, il a appelé à "en tirer toutes les leçons".