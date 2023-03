Réforme des retraites : trois TGV sur cinq, un TER sur deux, trafic normal sur le métro... Voici les prévisions de trafic pour lundi à la SNCF et à la RATP

Le trafic reprendra progressivement lundi sur le réseau de la RATP, mais restera perturbé sur celui de la SNCF.

Le trafic sera normal sur la quasi-totalité du réseau de métro parisien, lundi 13 mars, mais restera perturbé sur le réseau SNCF en raison du mouvement social contre la réforme des retraites. Franceinfo détaille les prévisions des deux entreprises.

Sur le réseau RATP

Sur l'ensemble du réseau de métro, seule la ligne 3 sera légèrement affectée lundi par le mouvement social, avec un trafic qui sera cependant "quasi-normal", a souligné la RATP dans un communiqué. La circulation du RER A devrait s'améliorer lundi par rapport à ce week-end, passant d'un train sur deux en moyenne à trois trains sur quatre. Le trafic du RER B sera à nouveau "perturbé", avec en moyenne deux trains sur trois en circulation. L'interconnexion à Gare du Nord sera en revanche rétablie lundi, a précisé la RATP.

"Les réseaux bus, tramway et Orlyval fonctionnent normalement comme depuis plusieurs jours", a ajouté la RATP. Les prévisions devraient être identiques pour la journée de mardi, avec des métros, bus et tramways dont la circulation devrait être quasi-normale, et un réseau RER toujours "perturbé". Depuis mardi, premier jour de grève plutôt bien suivi, la situation s'est rapidement améliorée pour les usagers des transports parisiens, révélant une mobilisation assez faible chez les agents de la RATP, contrairement à la grève de 2019 contre le précédent projet de réforme des retraites.

Sur le réseau SNCF

Les TGV Inoui et Ouigo. Côté grande vitesse, il y aura 3 trains sur 5 en moyenne, avec quelques disparités régionales. Sur les axes est et atlantique, il y aura plus de 2 trains sur 3. Pour le sud-est, ce sera un train sur deux et de "province à province", un train sur quatre. Pour les Ouigo, trois trains sur quatre sont annoncés.

Sur les TER et les Intercités. Un TER sur deux en moyenne sont annoncés, contre un Intercités sur trois. Aucun train de nuit ne circulera les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi.

Sur le RER. En Ile-de-France, le traffic sera normal sur les RER J, K et U. Trois trains sur quatre sont annoncés pour les RER A et E, deux trains sur trois pour les lignes L et H et un train sur deux pour les B et C. Sur le RER D, il y aura deux trains sur cinq en moyenne. Sur le RER R, il y aura un train sur cinq en moyenne.