Réforme des retraites : le point sur les principaux blocages

Raffineries, dépôts pétroliers et péages bloqués, les opposants à la réforme des retraites restent mobilisés.

Les syndicats maintiennent les blocages et les actions "coup de poing" jeudi 16 mars, alors que le texte sur la réforme des retraites termine son parcours législatif au Sénat puis l'Assemblée. Opération "port mort", raffineries à l'arrêt et blocages routiers. Le point sur les principales actions avec le réseau France Bleu.

Auvergne-Rhône-Alpes

Des manifestants ont envahi les voies de la gare de Valence-Ville vers 9h jeudi matin, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Il s'agit principalement de cheminots CGT et d'enseignants de la FSU. Le trafic des trains a donc été stoppé par la SNCF et l'électricité coupée "par sécurité, parce que des drapeaux se trouvaient très près des caténaires". Des grévistes Enedis ont également coupé le courant des panneaux d'affichage et de l'éclairage de la gare. L'opération a duré une vingtaine de minutes. Vers 10h15, la SNCF a affirmé que le trafic des trains avait repris avec du retard. En revanche, l'électricité restait coupée dans la gare.

L'une des principales plateformes logistiques de la Loire, le dépôt Log'Loire de Sury-le-Comtal, était complètement bloquée jeudi matin, rapporte France Bleu Saint-Etienne Loire. Selon la CGT, 200 opposants à la réforme des retraites empêchaient les camions d'entrer et sortir. "Sur une journée comme aujourd'hui, on devrait immobiliser une centaine de poids lourds", explique Bruno Rejony, le représentant CGT de la plateforme.

Bretagne

Le port de Brest (Finistère) est bloqué depuis 5h30 jeudi matin par les dockers dans les deux sens, rapporte France Bleu Breizh Izel. L'opération devait durer jusqu'en début d'après-midi, selon les manifestants. Des barrages de palettes ont également été installés sur certains axes routiers du département, notamment près de Quimper, où la CGT a annoncé dès mercredi des "actions, à partir de 6 heures du matin" avant une manifestation à 14 heures devant la préfecture du Finistère.

Des blocages étaient également en cours à Rennes (Ille-et-Vilaine), jeudi matin, occasionnant d'importants ralentissements, indique France Bleu Armorique. Des feux de poubelles ont eu lieu sur la rocade et la circulation a dû être interrompue, selon Bison Futé. La circulation des bus de Rennes Métropole est également perturbée. Certains départs sont annulés ou retardés, selon le compte Twitter du Star.

Centre-Val de Loire

Près d'Orléans (Loiret), le dépôt pétrolier de Saint-Jean-de-Braye était bloqué par une soixantaine de salariés et membres de l'intersyndicale depuis jeudi 5h00, rapporte France Bleu Orléans. Le blocage pourrait être levé dans la matinée, selon un syndicaliste présent sur place. Les membres de l'intersyndicale ont donné rendez-vous à 17h30 place de la République à Orléans pour une nouvelle mobilisation contre le projet de loi du gouvernement.

Ile-de-France

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale était à Vitry-sur-Seine jeudi matin, en soutien aux éboueurs qui bloquaient le dépôt de la ville. La députée affirme dans un tweet que "l'expulsion du piquet de grève des éboueurs Pizzorno à Vitry-sur-Seine" était "imminente". Un message allant dans le sens de celui posté sur Twitter par "Unité CGT" qui affirme que "la police tente de casser la grève" de ces mêmes éboueurs. Mathilde Panot ajoute que les "éboueurs ramasseront les poubelles quand la réforme des retraites sera dedans" et poste également une vidéo dans laquelle on la voit - aux côtés du député Nupes Louis Boyard - manifester son soutien aux grévistes.

Normandie

Opération "port mort", ce jeudi au Havre et à Rouen (Seine-Maritime), aucun bateau n'accoste dans les deux grands ports normands. Les accès aux quais étaient bloqués par les portuaires et les dockers à l'appel de la CGT Ports et docks, a constaté une journaliste de France Bleu Normandie présente au port du Havre, jeudi matin. La compagnie Brittany Ferries a dû annuler son trajet pour Portsmouth (Angleterre) au départ du Havre. Sur Twitter, l'entreprise s'excuse, ses lignes téléphoniques sont prises d'assaut en raison du mouvement de grève sur les ports français.

Pays de la Loire

"Plus une goutte de carburant n'entre ni ne sort" du dépôt pétrolier de Donges (Loire-Atlantique), a assuré Marin Guillotin (Force Ouvrière), jeudi matin sur France Bleu Loire Océan. Il a indiqué que le dépôt de carburant SFDM et la raffinerie TotalÉnergies de Donges étaient paralysés. Dès mercredi soir, la CGT et FO avaient bloqué le port de Saint-Nazaire, à proximité de la raffinerie de Donges, empêchant deux navires d'accoster, un céréalier et un pétrolier de 28 000 tonnes qui devait aller ravitailler le dépôt de Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). D'autres actions sur le port étaient prévues dans la journée.

Au Mans (Sarthe), les entrées et les sorties de l'autoroute A 11 étaient temporairement fermées et des déviations mises en place jeudi matin, rapporte France Bleu Maine, en raison d'un barrage sur un rond-point voisin, le rond-point de l'Océane. Aucun camion ne passe, ce qui a provoqué de gros bouchons sur la voie rapide et l'échangeur de l'autoroute.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

À Marseille (Bouches-du-Rhône), les dockers organisent une nouvelle journée "port mort", rapporte France Bleu Provence. Depuis mardi matin, des centaines de passagers voulant se rendre en bateau en Algérie sont bloqués à Marseille. La porte C du port a été bloquée par des membres du personnel portuaire, forçant la compagnie Corsica Linea à annuler son ferry.

Des manifestants se sont également installés dès 7h30, ce jeudi, au péage de Lançon-Provence, au sud de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) sur l'A7, pour une opération "péage gratuit" qui a duré une heure. À l'appel du syndicat Force ouvrière, les manifestants ont laissé passer gratuitement les voitures avant d'être délogés aux alentours de 8 h 30, par les forces de l'ordre, rapporte France Bleu Provence.