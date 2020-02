Réforme des retraites : le député LREM Jacques Maire, co-rapporteur du texte, accusé de "conflit d'intérêts"

Le député LREM des Hauts-de-Seine possède des actions chez l'assureur Axa. Il l'avait annoncé dans sa déclaration d'intérêt à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Jacques Maire, co-rapporteur du projet de loi sur la réforme des retraites, est accusé de "conflit d'intérêt" par les députés La France insoumise. Ces derniers lui reprochent de posséder des actions chez l'assureur Axa, une société qui propose notamment des plans d’épargne-retraite. Interrogé par l'AFP, mardi 25 février, il a annoncé saisir la déontologue de l'Assemblée nationale.

La députée insoumise Mathilde Panot a interpellé l'élu LREM à l'Assemblée nationale, lundi. "Avez-vous demandé à la déontologue s’il s’agissait d’un conflit d’intérêts ?", a-t-elle affirmé, en référence aux actions qu'il possède chez Axa et qui sont mentionnées dans sa déclaration dans sa déclaration d'intérêt à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Selon cette déclaration, déposée en septembre 2018, ces actions sont estimées à 329 573 euros.

Ancien employé d'Axa

"Je saisis la déontologue. Puisqu'il y a de la part de certaines personnes d'un groupe de l'opposition la volonté de créer des difficultés, de créer des questions dans l'opinion publique", a affirmé Jacques Maire à l'AFP. "On a quelqu'un dont c'est le métier, cette déontologue, je la saisis pour ne pas laisser d'ambiguïtés" et "voir s'il y a conflit d'intérêts ou pas". L'élu, dont la carrière a oscillé entre cabinets ministériels et privé a été par le passé employé chez Axa.

Je suis possesseur d'actions au titre de mon activité passée. J'ai quitté Axa fin 2012. Depuis, je n'ai aucun contact particulier avec l'assurance.Jacques Maireà franceinfo

"Je n'ai pas vendu les actions. Pour moi, c'est un produit d'épargne classique, comme de l'assurance-vie, a-t-il continué. Ça a été déclaré à la HATVP, je ne cache rien, c'est public. Et je n'ai pas du tout considéré qu'il y avait un quelconque conflit d'intérêts, parce que ce n'est pas un texte sur les produits d'épargne français, c'est un texte sur le régime par répartition."