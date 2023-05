Réforme des retraites : le Conseil constitutionnel doit statuer sur un possible référendum d'initiative partagée

Nouvelle étape dans la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel doit statuer, ce mercredi 8 mai, sur la validité d’une deuxième procédure de référendum d’initiative partagée (RIP). Le point sur la situation avec Anne Bourse, en duplex depuis le palais de l’Elysée.

Mercredi midi, à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel sur la validité d’une deuxième procédure de référendum d’initiative partagée (RIP), on reste serein au gouvernement et beaucoup moins chez les opposants à la réforme. "Du côté exécutif, un conseiller me disait que ce n’était pas la préoccupation de la journée. Même du côté de la gauche et des syndicats, l’optimisme n’est pas de mise. Pas grand monde ne croit à une décision favorable du Conseil constitutionnel. Il faudrait ensuite recueillir 4.8 millions de signatures en 9 mois", explique Anne Bourse, en duplex depuis l’Elysée.

Nouvelle journée de mobilisations le 6 juin

Selon la journaliste, la page des retraites n’est pourtant pas tournée. Une autre date est déjà à l’agenda. “Le 8 juin, une proposition de loi du groupe indépendant LIOT sera examinée à l’Assemblée. Elle a pour but d’abroger la réforme, et sera soutenue par la NUPES et le RN. Et ce, deux jours, après le 6 juin, lors duquel les syndicats manifesteront”, poursuit-elle. “La guerre d’usure se poursuit”, conclut Anne Bourse.