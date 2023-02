Réforme des retraites : "La Nupes considère l'Assemblée comme un squat pour punks à chien", lance Jordan Bardella

Mercredi 22 février, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2.

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 22 février. Interrogé sur la guerre en Ukraine, il estime qu'"il n'y aura pas d'issue militaire à ce conflit" et qu'"on ne peut pas négocier la paix si l'Ukraine ne retrouve pas la maîtrise de son territoire et si les troupes russes ne quittent pas l'Ukraine". "Nous devons faire comprendre aujourd'hui à la Russie qu'elle n'a plus, en réalité, rien à gagner dans cette guerre tant le soutien occidental à l'Ukraine est important", ajoute Jordan Bardella.

Le RN ne votera pas le projet de loi immigration

Le président du RN revient ensuite sur l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, et estime que "la Nupes a créé le bazar dans l'Assemblée nationale et a empêché, faisant là un cadeau très important au gouvernement, le débat sur le fond de la réforme". "La Nupes considère l'Assemblée comme un squat pour punks à chien, comme une ZAD où on peut hurler, aboyer, insulter", lance-t-il. Interrogé sur le projet de loi immigration, Jordan Bardella indique que le RN "ne votera pas un projet de loi qui vise à accélérer la régularisation des clandestins".