Guerre en Ukraine : des documentaires de RT diffusant de fausses informations de propagande russe toujours disponibles sur YouTube

L'organisation NewsGuard révèle, dans un rapport rendu public mercredi, avoir recensé plus de 250 cas où des documentaires de RT à propos de la guerre en Ukraine ont été diffusés sur YouTube, malgré un blocage des chaînes de RT sur la plateforme de vidéos.

Ils diffusent toute une série de fausses informations qui sont au cœur de la propagande russe. L'idée selon laquelle le "nazisme" est présent en politique comme dans la société en Ukraine, l'accusation de "génocide" contre des populations russophones dans le Donbass, la révolution de Maïdan en 2014 qui serait "un coup d'Etat soutenu par l'Occident"... Ces films, des documentaires de la chaîne russe RT, ne devraient en principe pas apparaître sur YouTube. En mars 2022, le site d'hébergement avait annoncé qu'il bloquait les médias financés par les autorités russes, et ainsi les chaînes de RT. Mais en dépit de cette interdiction, l'organisation NewsGuard révèle, dans un rapport publié mercredi 22 février, avoir recensé plus de 250 cas où des documentaires de RT au sujet de l'invasion russe de l'Ukraine ont été diffusés sur la plateforme.

Selon l'organisation, qui évalue le niveau de fiabilité et de transparence des sites d'information et des médias, ces documentaires ont été relayés sur plus de 100 chaînes YouTube, pour un total de plus d'un demi-million de vues. Une majorité de ces vidéos – environ 200 sur 250 – présentaient encore le logo de la branche documentaire de RT, RTD, mais une cinquantaine d'entre elles ne montraient pas leur lien avec RT, "probablement pour éviter d'être repérées par YouTube", avance NewsGuard.

"L'analyse de NewsGuard montre que malgré l'interdiction des médias d'Etat russes par YouTube, cette propagande a trouvé un moyen de prospérer." NewsGuard dans son rapport du 22 février 2023

Dans son rapport, NewsGuard rappelle que RTD a produit, depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, 50 vidéos diffusant de fausses informations au sujet de la guerre. Ces films sont visibles sur YouTube en russe et en anglais, mais aussi parfois en français et en espagnol, précise l'organisation.

Des dizaines de vidéos monétisées

Le rapport de NewsGuard se penche notamment sur l'exemple de la chaîne YouTube iEarlGrey, tenue par un Britannique, Mike Jones, résidant en Russie, à Saint-Pétersbourg. Celle-ci diffuse des documentaires de RT en anglais. Peu après le début de l'offensive russe en Ukraine, cette chaîne est passée de la diffusion de sujets liés aux jeux vidéo en ligne à des contenus reprenant la propagande russe. Avec sa chaîne, Mike Jones reprend par exemple les éléments de langage de Moscou sur la frappe ayant touché la maternité de Marioupol en mars 2022. Un bombardement largement documenté, mais que la chaîne iEarlGrey présente, à l'instar du Kremlin, comme une "mise en scène".

Non seulement cette vidéo "enfreint la politique de YouTube qui interdit les contenus niant, minimisant ou banalisant des événements violents bien documentés", mais elle permet aussi à Mike Jones d'obtenir des revenus publicitaires, révèle NewsGuard. Plusieurs dizaines de contenus de propagande diffusés par la chaîne affichaient, lors de l'enquête de l'organisation, "des publicités programmatiques activées par Google provenant de marques connues" ou d'organisations à but non lucratif.

Avec cette chaîne, "les films de propagande russes ont recueilli des dizaines de milliers de vues sur YouTube", prévient NewsGuard. Un documentaire de RT diffusé par Mike Jones en novembre compte ainsi pas moins de 50 000 vues.

De nombreuses petites chaînes à "l'impact collectif puissant"

En parallèle de ces comptes bien suivis, NewsGuard alerte sur l'"impact collectif (...) puissant" de plus petites chaînes YouTube reprenant de fausses informations prorusses. L'organisation a recensé plus de 80 chaînes "anonymes diffusant de la propagande prorusse sur la guerre". "Avec de petites bases d'abonnés et un faible nombre de vues par vidéo, ces chaînes semblent pouvoir éviter la modération de YouTube, bien qu'elles mettent en ligne de nombreux clips de RT chaque jour", analyse le rapport. NewsGuard prend l'exemple d'un film de RT, Donbass : Je suis vivant !, diffusé par environ 40 chaînes anonymes sur YouTube et "touchant au total des dizaines de milliers de spectateurs". "Si elles semblent insignifiantes individuellement, leur impact collectif est puissant", poursuit NewsGuard.

L'organisation a également repéré des contenus de RT sur "au moins cinq chaînes" visiblement gérées par les autorités russes.

YouTube retire plusieurs dizaines de contenus

Contactée par NewsGuard pour commenter les conclusions du rapport, YouTube "n'a pas remis en question ces observations". "Nous avons retiré plus de 9 000 chaînes et plus de 85 000 vidéos liées à la guerre pour violation de notre règlement de la communauté", se défend le géant américain. Par ailleurs, nous avons bloqué les chaînes YouTube associées aux chaînes d'actualité financées par l'Etat russe dans le monde entier, ce qui a mené au blocage de plus de 800 chaînes et plus de 4 millions de vidéos." Mardi 21 février, la plateforme avait retiré 81 vidéos parmi les 250 contenus de propagande identifiés par NewsGuard.

La plateforme n'a toutefois pas répondu à NewsGuard au sujet des vidéos monétisées sur la chaîne iEarlGrey, ni à propos de la surveillance de petites chaînes anonymes diffusant ces vidéos de propagande. Quant à des chaînes "sponsorisées par l'Etat russe", NewsGuard "a constaté que YouTube avait en effet retiré des téléchargements de documentaires de RT provenant de ces chaînes. Mais la plateforme n'avait pas suspendu les chaînes elles-mêmes."