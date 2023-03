Réforme des retraites : "Je voterai toutes les motions de censure qui se présenteront" en cas de 49-3, affirme un député LR

L'élu du Territoire de Belfort Ian Boucard a parlé sur franceinfo d'un projet "injuste" et "inefficace budgétairement".

"Je voterai toutes les motions de censure qui se présenteront à moi" en cas d'usage du 49-3 par le gouvernement pour faire adopter sa réforme des retraites, a assuré mardi 14 mars sur franceinfo le député Les Républicains du Territoire de Belfort Ian Boucard, à la veille de la réunion de la commission mixte paritaire. Sept députés et sept sénateurs doivent se mettre d'accord sur un texte de compromis, soumis - en cas d'accord - à l'approbation du Sénat puis de l'Assemblée nationale jeudi 16 mars.

Ultime décision du Parlement attendue ce jeudi

Le député LR, qui fait figure de frondeur au sein de son groupe à la chambre basse du Parlement, dit "ne rien attendre" de cette commission mixte paritaire : "Je sais que je vais voter contre cette réforme qui est injuste, qui est inefficace budgétairement et qui tombe dans un très mauvais tempo pour les Français".

"S'il n'y avait que des frondeurs comme moi au sein de notre famille politique, la droite républicaine irait beaucoup mieux". Ian Boucard, député LR sur franceinfo

"J'étais hostile dès le départ, et plus les semaines avancent, plus j'y suis défavorable", ajoute-t-il. "L'adoption par 49-3 de ce projet de loi si central et si essentiel serait terrible démocratiquement et oui, je voterai toutes les motions de censure qui se présenteront à moi."