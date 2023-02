Réforme des retraites : "Je crois qu'il y a beaucoup de cinéma", estime Manuel Bompard au sujet des débats houleux à l'Assemblée

Manuel Bompard, député La France insoumise des Bouches-du-Rhône et coordinateur du parti, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, lundi 20 février.

Lundi 20 février, Manuel Bompard, député La France insoumise (LFI) des Bouches-du-Rhône et coordinateur du parti, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il défend tout d'abord la stratégie d'obstruction adoptée par LFI lors de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, expliquant qu'en empêchant le vote sur l'article 7 portant sur le report de l'âge légal de départ à la retraite, les Insoumis ont souhaité "ne pas permettre au gouvernement d'avoir une victoire qui permette ensuite de dire aux Françaises et aux Français (...) : 'Ça ne sert plus à rien de manifester puisque l'Assemblée nationale a adopté le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans'".

Marine Le Pen "a dormi pendant dix jours"

Interrogé sur les débats houleux à l'Assemblée, Manuel Bompard déclare : "Je crois qu'il y a beaucoup de cinéma parce qu'en vérité, ce débat n'a pas été un débat beaucoup plus houleux ou beaucoup plus violent que beaucoup d'autres débats dans la Ve République." Il revient ensuite sur le rôle joué par Marine Le Pen lors de l'examen de la réforme à l'Assemblée, estimant qu'"elle a été totalement silencieuse" et qu'"elle a dormi pendant dix jours". Le député LFI appelle par ailleurs à "bloquer le pays" lors de la prochaine journée de mobilisation du 7 mars.